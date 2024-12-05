İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem yaşandı!

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem yaşandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 08:32

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.32'de kaydedildi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


Etiketler: #deprem #İran #Tahran Üniversitesi #can kaybı

İlgili Haberler

İran'da deprem: Ölü ve yaralılar var

İran'da deprem: Ölü ve yaralılar var
AFAD duyurdu: İran'da deprem! Van'da da hissedildi...

AFAD duyurdu: İran'da deprem! Van'da da hissedildi...
İran'da deprem: 2 can kaybı, 122 yaralı

İran'da deprem: 2 can kaybı, 122 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler