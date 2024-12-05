İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem yaşandı!
İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.32'de kaydedildi.
Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: #deprem #İran #Tahran Üniversitesi #can kaybı
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