İran'da deprem: Ölü ve yaralılar var

İran'ın kuzeydoğusundaki İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nde şiddetli deprem meydana geldi.

Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğündeki depremde iki kişinin öldüğüve beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

?BREAKING: An #earthquake of magnitude 5.0 occurred in #Iran, 30 people were injured ???? pic.twitter.com/39As5dqZEs