İran'da deprem: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 18.06.2024 - 16:30

Güncelleme: 18.06.2024 - 16:30

İran'ın kuzeydoğusundaki İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nde şiddetli deprem meydana geldi.

Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğündeki depremde iki kişinin öldüğüve beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

Eyalet valisi Hojatollah Shariatmadari, "Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğündeki deprem ve onun ardından gelen 2.7 büyüklüğündeki artçı depremde beş kişi yaralandı. Ne yazık ki, Kaşmer kentinde ticari bir binanın dış cephesinin çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti" dedi.

Kurtarma ekiplerinin enkaz altından bir çocuğu çıkarmayı başardığını söyleyen Shariatmadari, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Shariatmadari ayrıca, kurtarma ekiplerinin evli bir çifti de enkaz altından kurtarmak için çalıştıklarını kaydetti.