AFAD duyurdu: İran'da deprem! Van'da da hissedildi...
İran'ın Khoy şehrinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İran Khoy'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 21.01'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.
Deprem, Van'da da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.48 km] Başkale (Van)
Tarih:2024-04-20
Saat:21:01:52 TSİ
Enlem:38.405 N
Boylam:45.13556 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/hymePHbK9i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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