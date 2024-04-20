AFAD duyurdu: İran'da deprem! Van'da da hissedildi...

İran'ın Khoy şehrinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, Van'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 21:46
AFAD duyurdu: İran'da deprem! Van'da da hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İran Khoy'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Saat 21.01'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.

Deprem, Van'da da hissedildi.


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