İran'da 'ahlak polisleri' tarafından öldürülen Mahsa Amini isyanı: 17 kişi hayatını kaybetti

23 Eylül 2022 Cuma, 11:56

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, İslami rejimin kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınmasının ardından 'ahlak polisi' isimli kolluk güçleri tarafından öldürülmesi ülkeyi isyana sürükledi. Rejim karşıtı protestolarda, aralarında güvenlik güçlerinin de yer aldığı 17 kişi hayatını kaybederken ülkede internete erişimde de kısıtlamalar kaydedildi.



Mahsa Amini’nin ölümü sonrası kadınların önderliğinde başlayan isyan dalgası, İran’da 15 kadar şehre yayıldı.

İNTERNETE ERİŞİM KISITLAMASI

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mahsa Amini isyanı düm dünyada ve özellikle sosyal medyada da büyük yankı buldu. Gösterilerde protestocular Hamaney ve Humeyni aleyhine sloganlar atarken, sosyal medyada dolaşan videolarda kadınların başörtülerini ateşe verdiği, saçlarını kestikleri görüldü.

Amini’nin Kürt asıllı olduğu bilinirken, sokakların günlerdir hareketli olduğu Kürdistan eyaletinde internete erişim kesildi. Tahran’da da internet ile Instagram ve WhatsApp’a erişim zorlukları rapor edildi. Kesintiler iletişim bakanının “güvenlik gerekçesiyle önlem almak zorunda kalabilecekleri” uyarısından sonra geldi. Devrim Muhafızları ise yalan haber paylaşan kişiler hakkında adli işlem başlatılacağını duyurdu.

ELON MUSK'TAN İNTERNET AÇIKLAMASI

Amerikalı girişimci Elon Musk, uydu interneti projesi Starlink’i İran’da da aktif hale getirmek için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Musk, Starlink’in İran’a uygulanan yaptırımlarda istisna sayılması için başvuru yapacaklarını bildirdi.