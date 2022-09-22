İran, Mahsa Amini için ayaklandı: Can kaybı artıyor
İran'da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.
İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, İslami rejimin kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınmasının ardından kolluk güçleri tarafından öldürülmesi ülkedeki kadınları ayağa kaldırdı.
Amini'nin ölümünün ardından ülke genelinde başlayan protestolarda ölü sayısı 10’a yükseldi.
İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ülke genelinde devam eden protestolarda İran’ın Meşhed kentinde gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi Muhammed Resul Doostmuhammedi hayatını kaybederken, Tebriz kentinde de yine gönüllü Milis Teşkilatı’na (Besic) mensup Hüseyin Ocagi'nin de protestocular tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirtildi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan bir diğer haberde ise, Gazvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gazvin kentinde dün gece de devam eden protestolarda 2’si gösterici toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden olmuş ve halk sokaklarda protestolar gerçekleştirmişti.
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