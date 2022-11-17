İran’da Besic güçlerine saldırı: 2 milis öldü

İran'ın İsfahan kentinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
17 Kasım 2022 Perşembe, 09:17
İran’da Besic güçlerine saldırı: 2 milis öldü
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İran devlet televizyonunun haberine göre, İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Haberde, Besic milis güçlerine ait binayı hedef alan saldırıyı, 6 saldırganın motosikletlerle gelerek gerçekleştirdiği aktarıldı.

Saldırı sonucu Besic milis güçlerinden 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 polis bir Besic mensubunun da yaralandığı kaydedildi.


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