İran’da Besic güçlerine saldırı: 2 milis öldü
İran'ın İsfahan kentinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.
Haberde, Besic milis güçlerine ait binayı hedef alan saldırıyı, 6 saldırganın motosikletlerle gelerek gerçekleştirdiği aktarıldı.
Saldırı sonucu Besic milis güçlerinden 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 polis bir Besic mensubunun da yaralandığı kaydedildi.
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı
- Mahkeme kararını verdi: Adnan Oktar'a rekor ceza!