İran'da bir aday 'muhafazakar kanatta birliği güçlendirmek için' adaylıktan çekildi

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:38

Güncelleme: 27.06.2024 - 00:38

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin muhafazakar adaylarından Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği güçlendirmek için" adaylıktan çekildi.

Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Kadızadehaşimi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, seçimden çekildiğini duyurdu.

Muhafazakarların iki güçlü adayı Muhammed Bakır Kalibaf mı yoksa Said Celili lehine mi çekildiğini belirtmeyen Kadızadehaşimi mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Devrim güçlerinin birliğini korumak amacıyla, Yüksek Konseyin ve bazı ulemanın talebine yanıt olarak, yola devam etmekten vazgeçtim. Umarım diğer üç kardeşim de kalan sürede devrimci cepheyi güçlendirmek konusunda hemfikir olurlar."

Daha önce "devrimci güçler ortak hareket etmeli" diyerek muhafazakar adaylara birlik olmak çağrısında bulunan muhafazakarların liderlerinden Muhsin Rızai de Kadızadehaşimi'nin kararını takdirle karşıladığını bildirdi.

SEÇİM 28 HAZİRAN'DA

Rızai, X sosyal medya hesabından Kadızadehaşimi'nin mesajını alıntılayarak, "Yüksek Uzlaşma Konseyi'nin talebine olumlu yanıt vererek Devrimci Cephe lehine istifa ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Fedakarlığınız devrimci milletin hafızasına kazınacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran'da yapılacak.