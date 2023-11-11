İran'da bir kişi idama mahkum edildi
İran'da bir polisin öldürüldüğü olayla ilgili davada sanıklardan biri idama mahkum edilirken diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Elburz eyaleti Başsavcısı Hüseyin Fazıli Herikendi, geçen yıl polis memuru Muhammed Mehdi Vekili'nin öldürüldüğü olayla ilgili davada kararın açıklandığını duyurdu.
İranlı yetkili, davada yargılanan 2 sanıktan birine idam, diğerine de suça yardım ve yataklık suçundan 10 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.
Herikendi, kimliği açıklanmayan mahkumların Şubat 2022'de Elburz eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu sırasında polislerle çatışmaya girdiğini ve bu esnada narkotik polis memuru Vekili'nin vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mevduat faizlerinde sert yükseliş!
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- İYİ Parti yönetiminde yeni istifa
- Atatürk'e hakaret eden dönerciye gözaltı
- Verdiği mesaj çok açık…
- Anıtkabir'de Arslan'a karşı slogan atmak istemiş!
- Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu!
- Hiçbir yurttaş güvende değil!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!