İran'da bir kişi idama mahkum edildi

İran'da bir polisin öldürüldüğü olayla ilgili davada sanıklardan biri idama mahkum edilirken diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 14:05
İran'da bir kişi idama mahkum edildi
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Elburz eyaleti Başsavcısı Hüseyin Fazıli Herikendi, geçen yıl polis memuru Muhammed Mehdi Vekili'nin öldürüldüğü olayla ilgili davada kararın açıklandığını duyurdu.

İranlı yetkili, davada yargılanan 2 sanıktan birine idam, diğerine de suça yardım ve yataklık suçundan 10 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.

Herikendi, kimliği açıklanmayan mahkumların Şubat 2022'de Elburz eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu sırasında polislerle çatışmaya girdiğini ve bu esnada narkotik polis memuru Vekili'nin vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

 


İran İdam

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