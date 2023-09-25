ABD vatandaşı Tahran'daki cezaevinde öldü

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:45

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:45

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) haberinde, kalp-damar, mide ve şeker hastalıkları bulunan Cavidzad'ın rahatsızlığına rağmen cezaevi yetkilileri tarafından hastaneye geç kaldırıldığı ve bu nedenle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Tahran Cezaevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise ihmal iddiası yalanlandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan yazılı açıklamada, "Cavidzad hemen hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Yahudi inancına sahip Cavidzad, ABD'den ülkesine geldiği Mart 2022'de mali suçlar işlediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, 3 ay hücre hapsinden sonra Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne nakledilmişti.