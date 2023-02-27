Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Taliban yönetimine devredildi

Türkmenistan, Pakistan, Rusya ve Çin'in ardından Afganistan'ın İran'daki Tahran Büyükelçiliği de Taliban'a devredildi.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:51
Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Taliban yönetimine devredildi
Abone Ol google-news

Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Taliban yönetimine devredildi. Büyükelçiliklerini Taliban'a devreden ülke sayısı beşe yükseldi. 

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Belhi, Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliğine yeni maslahatgüzar ve diplomatların atandığını belirterek söz konusu görevlendirmelerle büyükelçilik faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatlar ise son bir hatıra fotoğrafı çektirerek büyükelçiliği boşalttı.

Türkmenistan, Pakistan, Rusya ve Çin'de bulunan Afganistan Büyükelçilikleri geçen yıl Taliban'a devredilmişti.

Dünya genelinde geriye kalan Afganistan Büyükelçiliklerinde ise önceki Afganistan hükümeti tarafından atanan diplomatlar bulunuyor. Ülkelerindeki büyükelçilikler Taliban'a devredilen ülkeler dahil, dünyada hiçbir ülke Taliban yönetimini şu ana kadar resmi olarak tanımadı.


Taliban afganistan İran

İlgili Haberler

Taliban kadın öğrencilerin üniversite sınavına girmesini yasakladı

Taliban kadın öğrencilerin üniversite sınavına girmesini yasakladı
Taliban, yapımı beş yıl süren süper otomobilini tanıttı

Taliban, yapımı beş yıl süren süper otomobilini tanıttı

En Çok Okunan Haberler