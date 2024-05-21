İran'da cenaze törenleri başladı: Binlerce kişi Tebriz'de toplandı!
İran'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için üç gün sürecek cenaze törenleri bugün başlıyor.
İran'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için üç gün sürecek cenaze törenlerinin başlaması nedeniyle bugün ülke genelinde tüm devlet daireleri ve iş yerleri kapalı olacak.
İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için kuzeydoğudaki Tebriz kentinde ve kutsal Kum kentinde ayrı ayrı cenaze törenleri düzenlenecek.
İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Çarşamba günü cenazelerin başında dua edecek.
#Iran Mourns as Funeral Processions Begin for Helicopter Crash Victims— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 21, 2024
The funeral processions for eight martyrs, including late President #Raisi, began this morning in #Tabriz, drawing a large crowd of mourners. pic.twitter.com/zJ2iouAzam
Raisi'nin cenazesi ise Perşembe günü doğduğu şehir olan Meşhed'de defnedilecek.
Dün yüzlerce kişi ellerinde Reisi'nin posterleriyle başkent Tahran'da yer alan Valiasr Caddesi'ne akın etmişti. Bazı erkekler tespih çekip ağlarken, siyah çarşaf giyen kadınlar da ellerinde merhum liderin fotoğraflarıyla bir araya geldi.
TEBRİZ'DE TOPLANDILAR
İbrahim Reisi'nin bu sabah başlayacak ve birkaç gün sürecek cenaze töreni öncesinde binlerce yas tutucu Tebriz'e akın etti.
Bazıları, Reisi'nin fotoğraflarını taşırken, bazıları da Filistin bayrakları taşıdı.
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