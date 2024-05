İran'da cenaze törenleri başladı: Binlerce kişi Tebriz'de toplandı!

İran'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için üç gün sürecek cenaze törenlerinin başlaması nedeniyle bugün ülke genelinde tüm devlet daireleri ve iş yerleri kapalı olacak.

İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için kuzeydoğudaki Tebriz kentinde ve kutsal Kum kentinde ayrı ayrı cenaze törenleri düzenlenecek.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Çarşamba günü cenazelerin başında dua edecek.

#Iran Mourns as Funeral Processions Begin for Helicopter Crash Victims



The funeral processions for eight martyrs, including late President #Raisi, began this morning in #Tabriz, drawing a large crowd of mourners. pic.twitter.com/zJ2iouAzam