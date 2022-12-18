İran'da cezaevinde çıkan olaylarda 1 tutuklu öldü, çok sayıda kişi yaralandı
İran'da başkent Tahran'ın kuzeybatısında Kerec kentindeki cezaevinde çıkan olaylar sırasında 1 tutuklunun öldüğü, çok sayıda tutuklunun da yaralandığı bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, konuyla ilgili açıklama yapan Elburz Eyaleti Başsavcısı Hüseyin Fazli Herikendi, Kerec Merkez Cezaevi'nde uyuşturucu suçlularının tutulduğu bir koğuşta tutuklular arasında çatışma çıktığını söyledi.
Herikendi, çatışma sırasında bir tutuklunun diğer tutuklular tarafından taş atılması sonucu hayatını kaybettiğini, çok sayıda tutuklunun da yaralandığını aktardı. Çatışmaların güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son bulduğunu belirten İranlı Başsavcı, bazı yaralıların cezaevinde tedavi edildiğini, durumu ağır olan 2 tutuklunun ise hastaneye sevk edildiğini kaydetti.
Öte yandan Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise Kerec Merkez Cezaevi'nin 4'üncü koğuşundaki tutukluların isyan çıkardığını açıkladı.
Örgüte göre, idam cezasına çarptırılan mahkumlardan birinin cezasının infazı için koğuşundan başka bir bölüme nakledilmesi üzerine tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı.
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- Atina'dan Erdoğan'a füze yanıtı!
- 'Ceza muhtemelen onaylanır'
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?