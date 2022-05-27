İran'da çöken binada ölü sayısı 22'ye çıktı
İran'ın Abadan şehrinde yapımı devam eden on katlı iş merkezi binasının 23 Mayıs'ta çökmesinin ardından ölü sayısı 22'ye, yaralı sayısı ise 37'ye yükseldi.
İran devlet televizyonunun yaptığı habere göre, Abadan Valisi İhsan Abbaspur yapımı devam eden 10 katlı bir iş merkezi binasının çökmesi neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığını ifade etti.
Abbaspur açıklamasının devamında yaralı sayısının 37 olduğunu aktardı.
Enkazdan 48 kişi sağ çıktı
Huzistan Kızılay Teşkilatı Başkanı Vahid Şabani de halen yoğun şekilde devam eden arama-kurtarma çalışmalarıyla şu ana kadar 48 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 11 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, dünkü açıklamasında ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıklamıştı.
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