Son Dakika: Motorine dev zam! 23 liranın üzerine çıkacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:27

Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorine bu geceden ya da yarın geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 1 lira 20 kuruş zam bekleniyor.

Bu zam ile birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 TL'nin üzerine çıkacak.

GÜNCEL FİYATLAR

Henüz beklenen zam pompa fiyatlarına yansımadı. Zam öncesi motorin fiyatları İstanbul'da 22.10 TL, Ankara'da ve İzmir'de 22.21 TL.

Beklenen zam pompaya yansıdığında ise fiyatlar 23 TL'nin üzerinde olacak.