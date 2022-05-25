Son Dakika: Motorine dev zam! 23 liranın üzerine çıkacak
Akaryakıta gelen zam hız kesmeden devam ediyor. Motorinin litresine 1lira 20 kuruşluk zam bekleniyor.
Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorine bu geceden ya da yarın geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 1 lira 20 kuruş zam bekleniyor.
Bu zam ile birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 TL'nin üzerine çıkacak.
GÜNCEL FİYATLAR
Henüz beklenen zam pompa fiyatlarına yansımadı. Zam öncesi motorin fiyatları İstanbul'da 22.10 TL, Ankara'da ve İzmir'de 22.21 TL.
Beklenen zam pompaya yansıdığında ise fiyatlar 23 TL'nin üzerinde olacak.
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