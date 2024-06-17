Malatya'daki 4.4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Osman Bektaş'tan ilk yorum: 'Tehdit unsuru...'

Malatya'da dün akşam saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden olurken deprem uzmanlarından açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Malatya Fayı'nı işaret ederek "Bir tehdit unsuru olduğunu hatırlatıyor" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise depremlerin bölgede olağan olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:58
Malatya'daki 4.4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Osman Bektaş'tan ilk yorum: 'Tehdit unsuru...'
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, dün merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı.

Saat 20.24'te gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin ardından deprem uzmanlarından da ilk değerlendirmeler geldi.

FAY HATTINI İŞARET ETTİ: TEHDİT UNSURU

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremi artçı olarak değerlendirirken Malatya Fayı'na dikkati çekti. Bektaş, son depremleri "Malatya için tehdit unsuru" olarak yorumladı.

Bektaş şunları kaydetti:

"2023 Maraş deprem çiftinden sonra 16 Şubat 2024 de gerçekleşen 4,1 artçı depreminin benzeridir. Her iki deprem Malatya Fayı'nın gerilme altında olduğunu ve Malatya için bir tehdit unsuru olduğunu hatırlatıyor. Artçılar devam edebilir."

"ARTIK SÖNÜŞE GEÇTİ"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Malatya'daki depremi "artçı" olarak değerlendirdi.

Ercan şunları söyledi:

"2023'de olan 11 il depremi artık sönüşe geçti. Sönüş evresinde M5,5'dan küçük yıkımsız depremlerin olması olağandır. Çok hızlı bir biçimde yapılan deprem konutları yaraları bir ölçüde dindirecektir. Depremin T.C'ye çıkışı 130 milyar dolar dolayındadır. Yeni Kahramanmaraşlar olmasın."


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