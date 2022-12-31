İran'da gösterilerde ölenleri anma törenine müdahale: Polis, protestocuları dağıttı
İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Cevanrud kentinde, Mahsa Emini protestolarında hayatını kaybeden 7 kişinin ölümünün 40. günü nedeniyle düzenlenen anma törenine güvenlik güçleri müdahale etti.
İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Cevanrud kentinde, sosyal medyada yer alan görüntülere göre, şehir mezarlığında düzenlenen törene müdahale eden polis, göz yaşartıcı gaz kullanarak toplananları dağıttı.
Silah seslerinin de duyulduğu müdahalede, aralarında kadınların da bulunduğu göstericiler, yönetim karşıtı slogan atarak tepki gösterdi.
İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ve Hengav İnsan Hakları Örgütü’nün sosyal medya paylaşımlarında, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şiddetin tırmandığı ve yaralananların olduğu aktarıldı.
Ülkede bir süredir yoğun sokak eylemleri görülmezken, protestolar balkonlardan slogan atma şeklinde devam ediyor.
Göstericiler daha çok anma törenleri için bir araya gelerek protestolarını sürdürüyor.
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