İsrail medyası: İranlı hava yolu şirketi Mahan Air, ambargoyu Türkiye üzerinden deliyor

31 Aralık 2022 Cumartesi, 14:48

İsrail merkezli Hayom gazetesi, İran'ın, paravan şirketler ve aracılar aracılığıyla satılan uçakları, yenilenmiş parçaları ve ekipmanları Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu iddia edilen Mahan havayolu şirketine ulaştırmak için bir geçiş yolu bulduğunu ileri sürdü.

Eskiden Mahan Air A340'larının bakımını yapan bir uçuş teknisyeni, Türk Hava Yolları'na ait iki A340'ın parçalarının "İran'a bilerek satıldığını ve İstanbul'da parçalara ayrıldığını" iddia etti.

"TÜRK ARACILAR SAYESİNDE İRAN'A ULAŞTIRILIYOR"

Gazeye konuşan uçuş teknisyeni, "Mahan Air'in, A310 ve A340'ları için çok sayıda yedek parçayı Türk şirketleri aracılığıyla temin ettiğini, bu parçaların İran'a ilk olarak 2021'de Rusya üzerinden geldiğini ve şimdi doğrudan Türkiye'den kara yoluyla gelerek aracı şirketler üzerinden satın alındığını" öne sürdü.

Teknisyenin iddialarına göre, satılan parçalar Avrupa'da tamir ediliyor ve daha sonra Türkiye'ye gönderildikten sonra Türk aracılar sayesinde kara yoluyla İran'a ulaştırılıyor.

Teknsiyen "Bazı durumlarda, bu aracı şirketler tarafından Fransa ve İspanya'daki Tarmac Aerpsave'den tedarik edilen uçak parçaları bile, Al-Etihad Havayolları'nın A340-642'lerine takılmak üzere İran üzerinden BAE'ye karadan sevkiyat bahanesiyle Mahan Air'de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ERMENİSTAN'IN YERİNİ ALDI"

Teknisyen konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Humeyni havaalanındaki hangarımızda ağır bakımda olan bir Airbus A340-642, ki burada Venezuela'ya da gideceği söyleniyor. Teknik şirketler son zamanlarda birkaç Türk şirketi aracılığıyla Fransa ve İspanya'dan motorlar da dahil olmak üzere uçak parçaları satın aldı. Şimdi Türkiye bizim için önemli bir yedek parça kaynağı olarak Ermenistan'ın yerini aldı."

Hayom'un aktardığına göre; Mahan Air, geçtiğimiz yirmi yıl içinde "ABD yaptırımlarını delmek ve yolcu uçağı tedarik etmek" için Ermenistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Ukrayna, İngiltere ve BAE'de bir dizi "sahte ve paravan şirket" kullandı. 2005-2011 yılları arasında iki paravan şirket, her ikisi de yaptırıma uğrayana kadar Ermenistan'daki Mahan Air'in önemli uçak ve yedek parça tedarikçileriydi.

"ABD DEVREYE GİRDİ"

Haberde "Bu tarihten sonra 2021 yılına kadar Mahan, yolcu uçağı satın almak için Ermenistan'daki diğer şirketleri kullandı, ancak nihayet ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarıyla havayolu şirketi, Ermenistan'ı yaptırımları delmek amacıyla sahte şirketler kurmak için güvenli olmayan bir ülke olarak buldu" ifadeleri yer alıyor.

Hayom gazetesi, transferlerle ilgili olduğu iddia edilen "kanıtları" incelediğini, ancak konunun "hassasiyeti ve olaya karışanlara yönelik riskler" nedeniyle bunları yayınlamayacağını duyurdu.

2011'DEN BU YANA YAPTIRIM ALTINDA

ABD, 2011 yılından beri Mahan Air'e "Suriye'ye silah transfer ettiği" iddiasıyla yaptırım altında tutuyor.

Mahan Air ise suçlamaları reddediyor.