İran'da güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 2 kişi öldürüldü

İran'da düzenlenen silahlı saldırıda biri binbaşı 2 güvenlik görevlisi öldürüldü.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 12:50
İran'da güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 2 kişi öldürüldü
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İran'ın Fars eyaletine bağlı Laristan kentinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından güvenlik görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Fars eyaletinin Güvenlik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Muhibbipur, sabah saatlerinde 2 güvenlik görevlisinin kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Binbaşı Nureddin Cengcu ile Besic üyesi Hadi İrfani Niya'nın öldüğünü aktaran Muhibbipur, olayın detaylarının ve boyutlarının incelendiğini belirtti.


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