İran'da hapishanede çıkan olayda 8 kişi yaralandı
İran başkenti Tahran'daki hapishanede çıkan olayda 8 kişi yaralandı
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda en az 8 kişi yaralandı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.
Siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanede elbise deposunun ateşe verildiği belirtilmiş, sosyal medyada yangının yanı sıra, silah ve patlama seslerinin yer aldığı görüntüler paylaşılmıştı.
Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtiliyor.
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