İran'da istihbarat müdürüne silahlı saldırı

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan kenti polisi istihbarat müdürü Ali Rıza Şehreki aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 16:06
İran'da istihbarat müdürüne silahlı saldırı
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İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan kenti polis istihbarat müdürü Ali Rıza Şehreki silahlı saldırıya uğradı.

Sistan ve Belucistan eyaleti emniyet müdürü Dost Ali Celiliyan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seravan polisi istihbarat müdürü Şehreki, yerel saatle 07.10’da aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ayrıca araçta bulunan eşi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve durumu kritik" dedi.

Celiliyan, saldırının faillerinin yakalanması için özel ekipler kurulduğunu ve arama çalışmalarına başlandığını söyledi.


İran

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