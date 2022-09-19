İran'da kadınlar Mahsa Amini için güvenlik güçlerine direnerek protesto gösterisi düzenledi: Cinsiyetçi rejimden bıktık

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

İran’da kadınlar, “Ahlak Polisi” tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünü protesto etmek için başörtülerini çıkardılar. India Today’in haberine göre güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken kadınlar “Diktatöre ölüm” sloganları attı. Sosyal medya üzerinden de başörtülerini çıkarırken videolarını paylaşan kadınlar, uluslararası kamuoyundan destek istedi.

SAÇLARINI KESTİLER

Bazı kullanıcılar “Dünyanın dört bir yanındaki kadınları ve erkekleri dayanışma göstermeye çağırıyoruz” diyerek çağrıda bulunurken kimsi de “Bu cinsiyet ayrımcılığı rejiminden bıktık” ifadeleriyle yönetime tepki gösterdi. Kimi eylemciler ise saçlarını keserkenki görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

(Amini’in ölümünün ardından İran’da “Diktatör ölsün” sloganları atılırken Berlin’deki İran Büyükelçiliği önünde İran Ulusal Direniş Konseyi üyeleri gösteri yaptı. Protesto sırasında “İranlılar rejimin değişmesini istiyor” pankartları açıldı.)



İran İnsan Hakları Merkezi, ülkede genç kadınlara yönelik baskının üst seviyede olduğuna işaret etti. İran’da İslam devrimi sonrası yürürlüğe giren “kadınların başörtüsü zorunluluğu” son yıllarda pek çok İranlı kadın tarafından eleştiriliyor. İranlı kadınlar sokaklarda sıklıkla ahlak polisiyle karşı karşıya gelerek tartışmalar yaşıyor, kimi zaman da darp ediliyor.

DİRENİŞ SÜRÜYOR

Geçen aylarda da İranlı insan hakları aktivistleri, kadınları alenen peçelerini çıkarmaya çağırdılar. Bu, ülkenin katı yöneticilerinin “ahlaksız davranışlara” daha sert baskı yapmasını ve kadınların İslami kıyafet kurallarına karşı geldikleri için tutuklanmalarını riske atan bir eylemdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan devlet basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin talebi üzerine Amini’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Polis, 22 yaşındaki kadının bir ahlak polis karakolunda gözaltına alınan diğer kadınlarla birlikte beklerken hastalandığını söyledi.