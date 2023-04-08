İran'da kadınlara abluka: Kıyafet kurallarını ihlal edenler kameralarla tespit edilecek

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 15:49

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 16:03

Reuters'ın haberine göre İran, "zorunlu" kıyafet kurallarına karşı gelen ve sayıları giderek artan kadınları dizginlemek amacıyla kamuya açık alanlara ve caddelere kameralar yerleştirerek başı açık kadınları tespit edip cezalandıracak.

İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ihlalde bulunanların tespit edilmelerinin ardından "sonuçlarına ilişkin uyarı mesajları" alacakları belirtildi.

Açıklamada, bu adımın "başörtüsü yasasına karşı direnişi önlemeyi" amaçladığı belirtilerek, bu tür direnişlerin "ülkenin manevi imajını zedelediği ve güvensizliği yaydığı" ileri sürüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada işyeri sahiplerine "özenli denetimleriyle toplumsal normlara uyulup uyulmadığını ciddiyetle takip etmeleri" çağrısında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada peçeyi "İran ulusunun uygarlık temellerinden biri" ve "İslam Cumhuriyeti'nin pratik ilkelerinden biri" olarak tanımlayarak bu konuda geri adım atılmayacağını söyledi.

'MAHSA AMİNİ' OLAYI

Geçtiğimiz Eylül ayında 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" tarafından gözaltında öldürülmesinden bu yana giderek artan sayıda İranlı kadın peçelerini çıkarıyor.

Amini, başörtüsü kuralını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Amini'nin öldürülmesinin ardından çıkan geniş çaplı protestolar, güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanılarak bastırıldı.

"İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi" Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, kolluk kuvvetlerinin bünyesinde yer alan ve "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyeleri'nin 5 Aralık'ta görevinin sona erdiğini açıklamıştı.