İran'da kaynağı belirlenemeyen güçlü bir sarsıntı gerçekleşti

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen şiddetli bir sesin eşlik ettiği güçlü bir sarsıntının meydana geldiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 08:15
İran'da kaynağı belirlenemeyen güçlü bir sarsıntı gerçekleşti
Abone Ol google-news

İran devlet televizyonuna göre, Hürremabad kentinde güçlü sarsıntıyla birlikte şiddetli bir ses duyuldu.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsünün bölgede herhangi bir deprem kaydetmediği aktarıldı.

Loristan eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehdi Pazuki, bölgede deprem veya patlama rapor edilmediğini, sarsıntı ve sesin kaynağının henüz tespit edilemediğini belirtti.

İranlı yetkili, patlama olasılığının uzak olmadığını, konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü ve kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise şiddetli sarsıntı ve ses nedeniyle kentte bazı vatandaşların sokağa çıktığını duyurdu.

Ülkenin orta kesimlerindeki Hürremabad kenti, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir füze üssüne ev sahipliği yapıyor.


Player Alanı
İran

İlgili Haberler

ABD yığınağı artırıyor: Ortadoğu'da sıcak çatışma olasılığı

ABD yığınağı artırıyor: Ortadoğu'da sıcak çatışma olasılığı
Çok kutupluluğun dönüştürdüğü Ortadoğu

Çok kutupluluğun dönüştürdüğü Ortadoğu
Ortadoğu’da dengeler değişirken - Daver Darende

Ortadoğu’da dengeler değişirken - Daver Darende

En Çok Okunan Haberler