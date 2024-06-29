İran’da oy sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı!

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask kentinde, cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sandıklarını taşıyan araca yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 12:20
İran’da oy sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı!
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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıkları alarak Rask’tan Cekigur kentine giden araca silahlı saldırıda bulunuldu.

Olayda 2 görevli öldü, bazı sandık görevlileri yaralandı.

İRAN'DA SEÇİMLER

İran'da 28 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi saat 24.00'e kadar uzatılmış ve bu saatten sonra sadece seçim merkezlerine girebilmiş kişiler oy kullanmaya devam etmişti.

Daha sonra sayımı yapılan oylar, şehirlerdeki seçim kurullarına taşınmıştı.


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