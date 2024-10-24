İran'da PJAK saldırısı: 1 güvenlik görevlisi öldü

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran ilçesinde emniyet güçleriyle terör örgütü PKK'nın ülkedeki kolu PJAK arasında çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İran'da PJAK saldırısı: 1 güvenlik görevlisi öldü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:09

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kamyaran Kaymakamı Kiyanuş Sakfiniya olaya ilişkin bilgi verdi.

Sakfiniya, "Kamyaran-Servebad arasında İran devrim karşıtı PJAK'la çıkan çatışmada emniyet görevlisi Muhammed Ahmed Pur hayatını kaybetti" dedi.

Ahmed Pur'un cenazesi Kamyaran'da düzenlenen resmi törenle defnedildi.


Etiketler: #Terör #Terör örgütü #İran

İlgili Haberler

Çin'den İran'a destek: 'Bölgesel durum nasıl değişirse değişsin...'

Çin'den İran'a destek: 'Bölgesel durum nasıl değişirse değişsin...'
İranlı ressam Nicky Nadyoumi’nin acı öyküsü

İranlı ressam Nicky Nadyoumi’nin acı öyküsü
Microsoft'tan Rusya, İran ve Çin uyarısı: 'ABD seçimlerini etkilemeye çalışıyorlar'

Microsoft'tan Rusya, İran ve Çin uyarısı: 'ABD seçimlerini etkilemeye çalışıyorlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler