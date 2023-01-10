İran'da polise talimat: Başörtüsü ihlallerinin üzerine gidin

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:32

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:32

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Genel Başsavcı Yardımcısı Abdussamed Hurremabadi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İran İslam Hukuku Ceza Kanunu'nun 638'inci ve Ceza Muhakeme Kanunu'nun 44'üncü maddelerinde baş açma cezalarının yer aldığını aktaran Hurremabadi, buna göre başörtüsü kuralının ihlalinin apaçık bir suç olduğunu belirtti.

Hurremabadi, "Kolluk kuvvetleri bu suçun faillerini yakalayıp cezanın infazı için bu kişileri yetkili adli makamların karşısına çıkarmakla yükümlüdür. Son zamanlarda, ülke genel başsavcılığının direktifiyle polise 'ülke genelinde başörtüsü kuralını ihlal suçuyla kararlı şekilde mücadele edilmesi' talimatı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

PARA VE HAPİS CEZASI

İran İslam Hukuku Ceza Kanunu 638'inci maddesine göre, zorunlu başörtüsü kuralını çiğneyenlere 10 gün ile 2 ay arasında hapis cezası veriliyor. Ancak İran yasalarına göre 3 aydan az cezalar para, sürgün veya işten uzaklaştırılmaya çevrilebiliyor.

İnsanları "başörtüsü kuralına ihlale davet etme" suçu işleyenler ise "bozgunculuğa teşvik" kapsamında değerlendirilerek 1 ila 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.