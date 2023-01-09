İran'da 3 kişiye daha idam cezası verildi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 13:37

Güncelleme: 09.01.2023 - 13:37

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, İsfahan'da 16 Kasım 2022'de düzenlenen Mahsa Emini gösterilerinde "3 emniyet görevlisinin ateşli silahla öldürülmesine" ilişkin dava aynı kentteki bir mahkemede görüldü.

Mahkeme heyeti, 6 kişinin yargılandığı davada Salih Mir Haşimi Baltaki, Mecid Kazımi Şeyh Şabani ve Said Yakubi Kurdsefli hakkında idam kararı verirken, Emir Nasır Azadani'nin 26 yıl Suheyl Cihangiri'nin de 2 yıl hapsine hükmetti.

Aynı davada yargılanan Cabir Mir Haşimi hakkında ise beraat kararı verildi.

Gösteriler sonrası onlarca kişi idamla yargılanırken, haklarında idam cezası verilen Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in 12 Aralık'ta ve Muhammed Mehdi Keremi ile Seyid Muhammed Hüseyni'nin cezası ise 7 Ocak'ta infaz edildi.