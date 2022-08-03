İran'da savaş uçağı düştü: Pilot kurtuldu

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:14

İran’ın Fars eyaletinin merkezi Şiraz şehrinde bir savşa uçağı düştü.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağının Şiraz Hava Üssü'nden havalandığı sırada meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Fırlatma koltuğu sistemini kullanan pilotların kazadan kurtulduğu aktarıldı.