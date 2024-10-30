İran'da Sünni vali atandı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:43

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:43

İran devlet televizyonuna göre Muhacirani, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Muhacirani, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin valilik makamına aynı bölgeden Sünni ve Beluç Bicar'ın atandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçim vaatleri arasında yer alan atamalara değinen Muhacirani, bundan önce de Kürdistan eyaletine Kürt ve Sünni devlet adamı Areş Zerehten Lehoni ve Huzistan'a Arap asıllı Muhammed Rıza Mevalizade'nin atandığını hatırlattı.

İranlı Sözcü, söz konusu atamaların sosyal zenginliğe katkı sağlayacağını kaydetti.