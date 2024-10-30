İsrail'den İran'a meydan okuma: Mesele bitmedi, tam ortasındayız

Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:01

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:01

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in, İran askeri hedeflerini vurmasının ardından İran'ı, İsrail'e karşı daha fazla saldırı düzenlememesi konusunda çağrı yaptı.

İsrail'in güneyindeki Ramon Hava Üssü'nde konuşan Halevi, İran'ın “hata yapması ve İsrail'e yeni bir füze saldırısı düzenlemesi” halinde “İran'a nasıl ulaşacağımızı bir kez daha bileceklerini” söyledi.

Halevi, İran'ın yeniden saldırması halinde İsrail'in “bu sefer kullanmadığımız imkânlarla İran'a ulaşacağı ve hem imkânları hem de bu sefer esirgediğimiz yerleri son derece sert bir şekilde vuracağı” uyarısında bulundu.

Halevi, İsrail'in, İran'ın füze fabrikalarını ve diğer tesislerini vururken sınırlı saldırının nedeninin “bunu tekrar yapmamız gerekebilir” olduğunu söyledi.

Halevi, “Bu olayı bitirmedik, tam ortasındayız” diye ekledi.