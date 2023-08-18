İran'da terör operasyonu: Yüzlerce IŞİD'li terörist tutuklandı veya öldürüldü

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen iki saldırıyla ilgili şu ana kadar aralarında terör örgütü liderleriyle "doğrudan bağlantılı" bir kişinin de olduğu IŞİD mensubu, toplam 196 kişinin tutuklandığı veya öldürüldüğü belirtildi.

AA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 13:25
İran'da terör operasyonu: Yüzlerce IŞİD'li terörist tutuklandı veya öldürüldü
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İran İstihbarat Bakanlığı'ndan Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen iki saldırıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı.

Şu ana kadar "tamamı yabancı uyruklu 196 kişinin tutuklandığı veya düzenlenen operasyonlar sırasında öldürüldüğü" aktarılan açıklamada, türbe saldırısının "kilit destek unsuru" olarak adlandırılan bir IŞİD mensubunun da tutuklananlar arasında bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin terör örgütü IŞİD'in liderleriyle "doğrudan bağlantılı" olduğu ifade edildi.

TÜRBEYE SALDIRILAR

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti. Terör örgütü IŞİD tarafından üstlenilen saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan iki zanlı 8 Temmuz'da idam edilmişti.

Türbe, 13 Ağustos'ta yine silahlı bir saldırıya sahne olmuş ve saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Saldırının faili olaydan sonra yakalanırken terör örgütü IŞİD saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Fars Eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi, saldırının 25 yaşında Tacikistan vatandaşı bir IŞİD mensubu tarafından düzenlendiğini ve saldırıyla bağlantılı 20 şüphelinin tutuklandığını açıklamıştı.


IŞİD İran

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