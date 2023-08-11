Firari IŞİD hükümlüsü Tekirdağ'da yakalandı!

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü IŞİD üyesi firari hükümlü S.Y. yakalandı.

AA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:29
Firari IŞİD hükümlüsü Tekirdağ'da yakalandı!
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y.'nin Muratlı ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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