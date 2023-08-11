Firari IŞİD hükümlüsü Tekirdağ'da yakalandı!
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü IŞİD üyesi firari hükümlü S.Y. yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y.'nin Muratlı ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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