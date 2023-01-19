İran'da yasa dışı kabul edilen tarikata mensup 9 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 16:32

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 16:33

İran'ın Hemedan eyaletinin yönetim merkezi Hemedan ve Tuyserkan kentlerinde Halka İrfanı Tarikatı'na mensup 9 kişi tutuklandı.

Haberde, "sapkın bir akım" olarak nitelenen söz konusu tarikatın, "tedavi olarak öne sürdüğü tıp bilimine aykırı eylemleriyle insanlarda ruhsal ve psikolojik hasara, inançların sapmasına, kutsallara hakarete ve bunun sonucunda da ahlaki kirlenmeye ve ailelerin yıkılmasına neden olduğu" belirtildi.

Tarikatın lideri Muhammed Ali Tahiri, 2010 yılında ülke güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak 3 ay boyunca sorgulandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Kutsal değerleri tahrik eden söylem ve eylemde bulunmak, haksız kazanç sağlamak ve uzmanlığı olmadığı halde tedavi alanına müdahale ederek sahte unvan edinmek" gibi suçlardan 2012'de yargılanan Tahiri, 5 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Tahiri 2017'de ise "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla tekrar yargılanmış ve idama mahkum edilmişti.

Tahiri, Nisan 2019'da serbest bırakıldıktan sonra İran'dan ayrılmış ve Mart 2020'de iltica talebinde bulunduğu Kanada'ya gitmişti.

Son olarak Ağustos 2022'de Yezd eyaletinde tarikat üyelerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından 8 kişi tutuklanmıştı.