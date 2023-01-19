İsveç'te İranlı iki kardeşe 'casusluk' suçlamasıyla hapis cezası verildi
İsveç'te, Rusya'ya gizli bilgi aktarmakla suçlanan İsveç vatandaşı İran asıllı iki kardeş Peyman ve Payam Kia hapis cezasına çarptırıldı.
İsveç'in Stockholm kentinde, Stockholm Bölge Mahkemesi, "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Peyman Kia’ya ömür boyu, Payam Kia’ya 9 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
Kararda, İranlı kardeşlerin birlikte ve istişare halinde İsveç’in güvenliğini zedelemek amacıyla Rus istihbaratı yararına bilgi topladıklarının tespit edildiği belirtildi.
Başsavcı Peter Lindqvist, 21 Aralık’ta, Rusya'ya gizli bilgileri aktardığı iddia edilen İranlı kardeşlerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.
İsveç Silahlı Kuvvetleri Dış Savunma İstihbarat Teşkilatında görev yapan 42 yaşındaki İran doğumlu Peyman ve 35 yaşındaki kardeşi Payam Kia, 28 Eylül 2011-20 Eylül 2021 tarihlerinde Rusya'ya gizli bilgi aktarmakla suçlanıyordu.
Peyman Kia Eylül 2021'de, kardeşi Payam Kia ise Kasım 2021'de tutuklanmıştı.
Stockholm Bölge Mahkemesinde 16 Kasım 2022’de başlayan davanın duruşmaları "gizlilik" gerekçesiyle kapalı yapılmıştı.
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