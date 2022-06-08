İran'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var!

İran'ın Tabas kenti yakınlarında yolcu treni raydan çıktı. Kaza nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi. Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi olay yerine ambulansların yanı sıra helikopter de sevk edildiğini kaydetti.

AA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 08:40
İran'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news

İran’da Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah bir trenin dört vagonunun raydan çıktığını ve tüm Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin sahaya intikal ettiğini bildirdi.

HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

İlk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını ancak kazanın ciddiyeti nedeniyle bu sayının artabileceğini belirten Rahimi, olay yerine ambulansların yanı sıra helikopter de sevk edildiğini kaydetti.

 

Güney Horasan Kızılay Müdürü Muhammed Rıza Rızayi de trenin sabah saat 05.30'da Tabas-Yezd yolunun (Mezino istasyonu) 50. kilometresinde raydan çıktığını ifade etti. Rızayi, şu ana kadar olay yerine 6 Kızılay ekibinin gönderildiğini, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Trende 348 kişinin bulunduğu öğrenildi.


İran tren Tren İstasyonu yolcu treni ölü ve yaralı ölü yaralı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler