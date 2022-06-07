İranlı yolcunun midesinden '15 paket' uyuşturucu çıktı

07 Haziran 2022 Salı, 13:21

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldızeli ilçesinde D-200 kara yolu üzerinde yaptıkları kontrollerde İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak, özel eğitimli köpek 'Lasy' ile arama yaptı. Aramada yolculardan İran uyruklu A.E.'nin (34) üzerinde 140 paket reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap bulundu.

DOĞAL YOLLARLA ÇIKARTILDI

Gözaltına alınarak röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde 15 paket daha reçine esrar bulunduğu belirlenerek doğal yollarla çıkarılması sağlandı. Toplamda şüphelide 1 kilo 395 gram reçine esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.