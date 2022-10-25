İran'daki gösterilerde tutuklananların yargılanmasına başlandı

25 Ekim 2022 Salı, 13:38

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümüyle başlayan protestolarda tutuklananların yargılanmasına başlandığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Yargı Erki Sözcüsü Setayeşi, Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolar sırasında tutuklanan göstericiler hakkında iddianamelerin hazırlandığını belirtti.

Setayeşi, "Ülkenin dört bir yanında yargılamalar başladı. Tahran, Elburz, İsfahan ve Kürdistan eyaletlerindeki savcılıklar bu konuda öncülük etti. İddianameler mahkemelere gönderildi" diye konuştu.

Gösterilere katılanlar ile gösteriler sırasında "kamu düzenini bozanların" ayrıştırıldığını ve bu sürecin devam ettiğini ifade eden Setayeşi, "Suç işleyenler ve halkın haklarını ihlal edenler bilsinler ki yargı onları en ağır şekilde cezalandıracaktır" dedi.

Ülkede "protestoları kışkırtmak ve casusluk" suçlamasıyla tutuklanan 2 Fransa vatandaşının durumunun sorulması üzerine Setayeşi, "Önemli bir dosya ve boyutları yoğun bir soruşturma gerektiriyor. Sanıklardan stratejik bilgiler alındı" ifadelerini kullandı.

Setayeşi, söz konusu soruşturma kapsamında tutuklu Fransızlarla bağlantısı tespit edilen başka kişilerin de tutuklandığını aktardı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede protestolara yol açmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan net bilgi verilmese de Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. Gösterilere katılan binlerce kişi de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.