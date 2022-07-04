İran'dan ABD'ye anlaşma çağrısı: Yeni yaklaşımlar sergilemeli
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'nin görüşmelere yeni bir yaklaşımla gelmediğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.
Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile görüşmelere dair "ABD tarafı, Doha'ya ilerlemeye dayalı, yeni bir yaklaşımları olmadan katıldı. Önceki siyasi pozisyonun tekrarlanmasını doğru bulmuyor, yeni yaklaşımların sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.
Abdullahiyan, Tahran yönetiminin Doha'daki görüşmeleri genel itibarıyla olumlu değerlendirdiğini yineleyerek, şunları kaydetti:
"Amerika tarafının diplomatik fırsattan nasıl yararlanacağını görmek lazım. Henüz diplomasinin yolu açık. İyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için biz ciddiyiz. Her zaman müzakerelerde olumlu öneri ve fikirlerimizi sunduk."
Abdullahiyan ayrıca, ülkesinin verdiği sözleri yerine getirdiğini karşı tarafın da taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da görüşmelerin devam etmesi ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Colonna, "Diyalog ve müzakere fırsatını kullanmalı ve tüm tarafları tatmin edecek bir anlaşmaya varmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.
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