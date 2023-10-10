İran'dan 'Aksa tufanı' açıklaması: 'Filistinlileri alınlarından öpüyoruz'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:52

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:52

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da İran Silahlı Kuvvetleri'nin mezuniyet töreni programında konuştu. İsrail-Hamas çatışmasına dair ilk kez konuşan Hamaney, "İşgalci rejim (İsrail), hem askeri hem de istihbarat anlamında onarılamaz bir yenilgi aldı. Yenilgi ifadesini herkes söylüyor. Ben bu yenilginin onarılamaz olduğunu vurguluyorum. Bu yıkıcı deprem İsrail rejiminin önemli ve kritik yapılarını yerle bir etti ve toparlanması kolay olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN VE TASARLAYAN FİLİSTİNLİLERİ ALINLARINDAN ÖPÜYORUZ"

Hamaney, Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nun arkasında İran olduğu iddialarını yalanlayarak, "Rejim destekçileri ve işgalci rejimin (İsrail) kendisi ısrarla İran'ın bu operasyonun arkasında olduğunu söyleyip duruyor. Yanılıyorlar. Biz elbette Filistin'i ve mücadelelerini destekliyoruz. Bu operasyonu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Ama onların 'bu iş Filistinli olmayanlar tarafından yapılmıştır' demeleri Filistin milletini tanımadıkları içindir. Bu milleti hafife aldılar ve yanıldılar" şeklinde konuştu.

"BU VAHŞETİN TEPKİSİ ÇİRKİN YÜZLERİNE DAHA AĞIR BIR TOKAT OLARAK DÖNECEK"

İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyaran Hamaney, "Filistinliler Gazze kuşatmasını kırarak Siyonistlerin askeri ve sivil yerleşim alanlarına girdikleri için İsrailliler mazlum mu oluyor? Filistinlilerden tokat yiyen zalim düşman, şimdi mazlum edebiyatı yapıyor. Bu rejim işgalci olduğu kadar mazlum değildir. İşgalcidir, zalimdir ama mazlum değildir. Şimdi kendilerini mazlum göstererek Gazze'de katliamlar yapıyorlar. İşgalci rejim yöneticileri ve bu rejimi destekleyenler bu yaptıklarının onların başına daha büyük belalar getireceğini bilmelidir. Bu vahşetin tepkisi çirkin yüzlerine daha ağır bir tokat olarak dönecek" ifadelerini kullandı.