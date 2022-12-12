İran'dan BAE'ye meydan okuma: 3 ada, İran'ın ayrılmaz bir parçası

12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:04

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Nasır Kenani, 9 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında yayımlanan sonuç bildirisinde yer alan ülkesine yönelik "asılsız suçlamaları" kınadıklarını belirtti.

İran'ın bölgesel konular ve bölge güvenliği ile ilgili "yabancı müdahalelere karşı olduğunu" söyleyen Kenani, "İran'ın toprak bütünlüğüne ilişkin iddiaları kabul etmiyoruz ve kimsenin İran'ın iç işlerine karışmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Kenani, Basra Körfezi'nde bulunan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının "İran'ın ayrılmaz bir parçası" olduğunu, bu adalara ilişkin herhangi bir iddiayı "iç işlerine ve topraklarına müdahale" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

ÇİN HEYETİ TAHRAN'A GELİYOR

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua'ya İran'ın konuyla ilgili protestosunu ilettiklerini aktaran Kenani, İran'ın toprak meseleleri ve çıkarları noktasında "hiçbir tarafla müzakere etmeyeceklerini" vurguladı.

Buna karşın Kenani, Çin ile ilişkilerinin ortak çıkarlara dayalı olduğunu ve ilerleme kaydettiğini belirterek, bu kapsamda bugün üst düzey bir Çin heyetini Tahran'da ağırlayacaklarını söyledi.

İRAN VE BAE ARASINDAKİ ADALAR ANLAŞMAZLIĞI

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa ile Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini dolayısıyla "o tarihte henüz kurulmamış olan BAE'nin hakimiyet iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.