İran'dan Batı'ya gözdağı: Yeni balistik füzesini tanıttı

22 Eylül 2022 Perşembe, 15:01

İran’ın başkenti Tahran’da İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde “Rezvan” adlı yeni balistik füze tanıtıldı.

Yüksek patlayıcı savaş başlığına sahip olduğu belirtilen Rezvan balistik füzesinin akaryakıtla çalıştığı ve bin 400 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Tasnim

Gerçekleşen askeri geçit töreninde Rezvan balistik füzesinin yanı sıra daha önce tanıtılan bin 450 kilometre menzile sahip “Hayber şeken” adlı balistik füze de ilk kez sergilendi.