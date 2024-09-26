İran'dan BMGK'ye çağrı: 'Eğer bu gerçekleşmezse...'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 11:52

Güncelleme: 26.09.2024 - 11:52

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, New York’ta BM 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında düzenlenen BMGK oturumunda konuştu.

Erakçi, "BMGK, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve İsrail'in saldırılarına, işlediği suçlara kararlı bir şekilde yanıt vermelidir" dedi.

BMGK'nin uluslararası "barış" ve "güvenliğin" korunması konusunda hukuki sorumluluğu bulunduğunu hatırlatan Erakçi, "Eğer bu gerçekleşmezse, bölge topyekun bir çatışmanın içine çekilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İsrail'in destekçileri, özellikle ABD ve İngiltere, çok geç olmadan harekete geçme konusunda hukuki ve ahlaki yönden sorumludurlar" ifadelerini kullandı.

İşlediği insanlık suçlarına karşı cezalandırılmamasının İsrail'i cesaretlendirdiğini dile getiren Erakçi, dünyanın olan biteni gördüğünü ve tarihin BM güvenlik konseyini yargılayacağını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının bölgedeki genel durumdan ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizen Erakçi, İsrail için insan hakları ve onurunun hiçbir manası bulunmadığını söyledi.

ABD ve İngiltere'nin Tel Aviv yönetimine koşulsuz destek vermesinin İsrail'e her türlü kötülüğü yapma izni verme anlamına geldiğini dile getiren İranlı Bakan, "Gazze'de ateşkes olmadan bölgede barışın garantisi olmayacaktır. Bu konuda uluslararası toplumun sessiz kalma seçeneği yoktur" dedi.

İsrail saldırıları karşısında İran'ın Lübnan halkına tam destek verdiğini belirten İran Dışişleri Bakanı Erakçi, bölgede gerilimin daha da artmaması için İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını durdurması gerektiğini kaydetti.