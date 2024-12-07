İran'dan 'Esad ve ailesi Suriye’yi terk etti' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:49

Güncelleme: 07.12.2024 - 17:58

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Yakup Rızazade, Suriye’deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ESAD ŞAM’DA VE AİLESİ İLE BİRLİKTE"

Rızazade, Beşar Esad’ın ülkeden ayrıldığı yönündeki iddialara değindi. Rızazade, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani’nin dün Suriye’nin başkenti Şam’da Esad ile görüştüğünü söyleyerek, "Ali Laricani’nin Şam ziyareti ve Doha’daki Astana görüşmeleri ile Suriye’de bir siyasi çözüm bulunacağını umut ediyorum. Esad ve ailesinin Suriye’den ayrıldıkları yönündeki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

Laricani ve Esad'ın 14 Kasım'daki görüşmesinden...

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı yabancı medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Şam’dan ayrıldığı ya da bir ülkeye hızlı ziyaretlerde bulunduğuna dair söylentiler ve asılsız haberler yaymaktadır."

"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, bu söylentilerin tümünü reddetmekte, bunların açık hedeflerine dikkat çekmekte ve bu tür girişimlerin yeni olmadığını, aksine bu medya kuruluşlarının savaşın geçmiş yılları boyunca Suriye devleti ve toplumunu yanıltmaya ve etkilemeye yönelik bu tür bir yaklaşımı daha önce de izlediğini vurgulamaktadır."

"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ayrıca Sayın Cumhurbaşkanının çalışmalarını, ulusal ve anayasal görevlerini başkent Şam’dan takip ettiğini teyit etmektedir. Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile ilgili tüm haberlerin, faaliyetlerin ve açıklamaların yalnızca Cumhurbaşkanlığı platformları ve Suriye ulusal medyası aracılığıyla yayınlandığının altını çizmektedir."

"SURİYE'DEN ÇEKİLMEDİK"

İran basınına konuşan Rızazade ayrıca, Suriye’de siyasi çözüm için diplomasi çabalarının sürdüğünü belirterek, "Suriye’den bize gelen haberler iyi değil ve endişe verici. Rusya ile temas halindeyiz. Türkiye ve Irak gibi Suriye’ye komşu ülkeler ile de görüşüyoruz” dedi.

Ayrıca, İran’ın Suriye’deki askeri danışmanlarını çektiği yönündeki iddiaları da reddeden Rızazade, "Suriye’deki askeri danışmanlarımızı bölgeden çekmedik ve Şam Büyükelçiliğimiz halen aktif durumda" dedi.

"SURİYE 'MEŞRU MUHALEFET' İLE GÖRÜŞMELİ"

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye hükümeti ile meşru muhalif grupların siyasi görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, Doha’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden sonra basına konuştu.

Suriye’de çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi ve Suriye hükümetinin siyasi diyalog kurması konusunda herkesin hemfikir olduğunu ifade eden Erakçi, "meşru muhalefet grupları" ile Suriye hükümeti arasında siyasi görüşmelerin başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Abbas Erakçi, bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmaya karar verdiklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Aynı gece, Han Şeyhun ilçesinde kontrolü sağlayarak İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama iline yöneldi.

Suriye ordusu tarafından 5 Aralık'ta yapılan son açıklamada, Hama'da kontrolün kaybedildiği ve "kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi alındığı" kaydedildi.

Öte yandan, silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani'nin, "Kuvvetlerinin Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktı" açıklaması tedirginlik yarattı.

Son olarak, silahlı grupların Humus şehir merkezine ulaştıkları bildirildi. Bazı yerel kaynaklar ve Fransız haber ajansı AFP, Suriye Ordusu'nun Humus'tan çekildiğini öne sürdü.

Silahlı grupların lideri Hasan Abdul Gani gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Humus şehrinin dışındaki son köyü de kurtardı ve şimdi şehrin surlarındayız" ifadelerini kullandı. Gani, Suriye ordusuna mensup askerlere şehri terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Ordusunun Humus'tan çekildiği yönündeki haberlerin aslı yoktur. Ordumuzun Humus ve kırsalında bulunduğunu ve ek kuvvetlerle takviye edildiğini teyit ediyoruz. Çeşitli teçhizat ve silahlarla donatılmış devasa kuvvetler var ve güçlerimiz her türlü terörist saldırısını püskürtmeye hazır" ifadeleri yer almıştı.

Son olarak, güneydeki Suveyda'nın yanı sıra, Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiklerini açıklayan silahlı gruplar, Sanamayn'ı da ele geçirerek Şam'ın güney kapısına 20 kilometre kadar yaklaştıklarını duyurdu