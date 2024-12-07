AA: Silahlı gruplar Şam'ın güney banliyölerine girdi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 14:44

Güncelleme: 07.12.2024 - 17:30

Suriye'de faaliyet yürüten hükümet karşıtı silahlı gruplar, Golan’daki Kuneytra ve güneydeki Senemeyn kentlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Silahlı grupların lideri Hasan Abdulgani, Şam’ın güney kapısına 20 kilometre kadar yaklaştıklarını öne sürdü.

Yapılan son açıklamalara göre, silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine girmeye başladı.

Bu arada, Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgelerden çekilen hükümet güçlerinin, Haseke ve Kamışlı’da kontrol altında tuttukları bölgeleri terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolüne bıraktığı açıklandı. Hizbullah’a yakın bir kaynak ise örgütün Suriye’ye 2 bin üyesini gönderdiğini öne sürdü.

Suriye’de Beşar Esad hükümeti güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG ile işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden tamamen çekildi. Bu gelişmeler, bölgede hükümet güçlerinin etkisinin ciddi ölçüde zayıfladığını ortaya koyuyor.

GOLAN'DA SON DURUM

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin Golan bölgesinde art arda geri çekildiğini ve bölgenin yüzde 90’ından fazlasının artık hükümet karşıtı grupların kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Ürdün sınırındaki Dera vilayeti, stratejik konumu nedeniyle önemli bir bölge. Dün yapılan açıklamada, Ürdün’ün Suriye ile olan sınırını geçici olarak kapattığı bildirildi. Rusya’nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmalarına rağmen Dera’da son yıllarda sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Ülkedeki Dürzi azınlığın başkenti konumunda olan Süveyda il merkezi ise hükümet güçlerinin çekilmesi sonrası tamamen silahlı grupların kontrolüne geçti.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, Esad yönetiminin “Rusya ve İran’a aşırı bağımlılığının” Suriye’de yaşanan mevcut durumun temel sebeplerinden biri olduğunu belirtti. Kuzeydoğuda hükümet güçlerinin cephe hatlarının çöküşü de bu durumun bir yansıması olarak değerlendirildi.

Suriye’de, hükümet güçlerinin geniş bir alanda geri çekilmesi, muhalif grupların saha hakimiyetini artırdığı ve hükümetin kontrolünü kaybettiği bir döneme işaret ediyor. Dera ve Süveyda gibi stratejik bölgelerin kaybedilmesi, çatışmaların daha da yoğunlaşacağına dair güçlü sinyaller veriyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Aynı gece, Han Şeyhun ilçesinde kontrolü sağlayarak İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama iline yöneldi.

Suriye ordusu tarafından 5 Aralık'ta yapılan son açıklamada, Hama'da kontrolün kaybedildiği ve "kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi alındığı" kaydedildi.

Öte yandan, silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani'nin, "Kuvvetlerinin Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktı" açıklaması tedirginlik yarattı.

Son olarak, silahlı grupların Humus şehir merkezine ulaştıkları bildirildi. Bazı yerel kaynaklar ve Fransız haber ajansı AFP, Suriye Ordusu'nun Humus'tan çekildiğini öne sürdü.

Silahlı grupların lideri Hasan Abdul Gani gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Humus şehrinin dışındaki son köyü de kurtardı ve şimdi şehrin surlarındayız" ifadelerini kullandı. Gani, Suriye ordusuna mensup askerlere şehri terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Ordusunun Humus'tan çekildiği yönündeki haberlerin aslı yoktur. Ordumuzun Humus ve kırsalında bulunduğunu ve ek kuvvetlerle takviye edildiğini teyit ediyoruz. Çeşitli teçhizat ve silahlarla donatılmış devasa kuvvetler var ve güçlerimiz her türlü terörist saldırısını püskürtmeye hazır" ifadeleri yer almıştı.

Son olarak, güneydeki Suveyda'nın yanı sıra, Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiklerini açıklayan silahlı gruplar, Sanamayn'ı da ele geçirerek başkentin güney banliyölerine girmeye başladığı bildirildi.