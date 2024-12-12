İran'dan Esad'a tepki: Uyarılarımızı dikkate almadı

Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:40

Güncelleme: 12.12.2024 - 12:40

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Suriye'de Esad'ın devrilmesinin İran destekli “direniş ekseni‘nin “ivmesini bozduğunu” söyledi.

Kalibaf, Esad yönetiminin, başkent Şam'ı ele geçirerek Baas rejimini yıkan silahlı grupların ilerleyişinden önce İran'ın uyarılarını göz ardı ettiğini söyledi.

Kalibaf, “Eğer bu uyarılar dikkate alınsaydı, bugün Suriye ulusu iç kaosun, mezhepsel ayrışmaların ve ulusal varlıkların zarar görmesinin eşiğinde olmazdı” dedi.

Kalibaf, “direniş ekseninin, canlı ve eskisinden daha güçlü” olarak ortaya çıkacağını ve Suriye'nin “ulusal onuru” aşılayacağını taahhüt etti.

Kalibaf, “Suriye halkının, ülkelerinin başına gelen içler acısı durumu gördükten sonra aklını başına toplayacağına ve vatansever Suriyeli gençlerin ulusal onurlarını geri kazanmanın yolunu bulacağına inanıyoruz” dedi.