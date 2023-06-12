İran'dan Hakan Fidan açıklaması: Henüz netlik kazanmadı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:10

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:11

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu.

ABD ile nükleer müzakerelere ilişkin bilgi veren Kenani, Tahran yönetiminin müzakere masasını terk etmediğini ve ABD’nin verdiği sözleri yerine getirmesi halinde anlaşabileceklerini söyledi.

Kenani, “Dost ve arabulucu ülkeler üzerinden ABD ile farklı düzeylerde diplomatik temaslar ve mesaj alışverişi devam ediyor. Bizim açımızdan müzakerelerin sonuçlanması için gerekli ölçüt medyada neler söylendiği değil karşı tarafın eylemlerdir” ifadelerini kullandı.

'GEÇİCİ ANLAŞMA' İDDİASINA YALANLAMA

ABD ile geçici nükleer anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Kenani, böyle bir anlaşmaya karşı olduklarını belirterek 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Kenani, mahkum takası konusundaki görüşmelerin ise nükleer müzakerelerden ayrı olarak devam ettiğini ve konuya insan hakları açısından yaklaştıklarını belirtti.

Yakın bir zamanda ABD ve İran arasında karşılıklı mahkum takasının gerçekleşebileceği mesajını veren Kenani, “İnsan haklarını merkeze alarak mahkum takasının gerçekleşebilmesi için tüm çabamızı gösterdik. Müzakereler arabulucu ülkeler üzerinden devam ediyor. Eğer karşı taraf da gerekli ciddiyeti gösterirse mahkum takası gerçekleşir” şeklinde konuştu.

HAKAN FİDAN'IN ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, olası Tahran ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Kenani, “Umarım bu ziyaret kısa zamanda gerçekleşir. Ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği henüz netlik kazanmadı” dedi.

Londra merkezli bir haber sitesinde 8 Haziran’da yer alan ve ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan haberde, İran ve ABD’nin geçici bir nükleer anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Söz konusu anlaşmaya göre Tahran yönetimin nükleer programında kısıtlamaya gitmesine karşılık, ABD’nin İran’ın petrol satışına izin vereceği öne sürülmüştü.