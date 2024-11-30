İran'dan 'Halep' açıklaması: 'Şiddetle kınıyoruz'

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ın Halep Başkonsolosluğu'na bazı silahlı unsurların saldırdığını ve saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

İran'dan 'Halep' açıklaması: 'Şiddetle kınıyoruz'
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ANKA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 19:38

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, bazı silahlı unsurların Halep'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlediğini ve saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

Sözcü İsmail Bekayi, konsolosluk binalarına her türlü saldırıyı yasaklayan 1963 Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi hükümlerini hatırlatarak, bu sözleşmenin herhangi bir kişi, grup veya hükümet tarafından ihlal edilmesinin kabul edilmediğini vurguladı.

"SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ"

Halep Başkonsolosluğu çalışanlarının durumuyla ilgili ise Bekayi, "Başkonsolos ve Başkonsolosluğun üyelerinin sağlık durumları gayet iyi" dedi.


Etiketler: #açıklama #İran #İran Dışişleri Bakanlığı

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