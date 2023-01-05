İran'dan, Hamaney karikatürlerine tepki: Fransız enstitüsünü kapattı

05 Ocak 2023 Perşembe, 13:56

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız dergisinin "siyasi ve dini otoriteye ve İslam'ın sembollerine hakaret eden saldırgan eyleminin" kınandığı, Fransız hükümetinin de bu eylemlerden doğrudan sorumlu olduğu belirtildi.

Bu kapsamda İran'ın, Fransa ile kültürel ilişkilerini gözden geçirdiği ve ilk adım olarak İran'daki Fransız araştırma enstitüsünün faaliyetlerine son verildiği aktarıldı.

Charlie Hebdo adlı derginin önceki yıllarda "ifade özgürlüğü" kisvesi altında Hazreti Muhammed'e ve İslam dinine yönelik karikatürler yayınlamak suretiyle, insanlık onuruna, ahlaki ve dini değerlere saldırdığının hatırlatıldığı açıklamada, Hamaney'le ilgili yayınlanan karikatürlerin de Fransız yayın organının söz konusu eylemlerinin devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren ve 1983'te Tahran'da kurulan İran Araştırmaları Enstitüsü, eski İran tarihiyle ilgili çalışmalar yapan, tarih ve arkeoloji enstitüsü olarak faaliyet gösteriyordu.

Charlie Hebdo, İran'daki protestoları desteklemek amacıyla geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Fransa yönetimini suçlayarak, karikatürlerin yayınlanmasına "kesin ve etkili bir yanıt" vereceklerini ifade etmişti. Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığına çağıran İran, Fransa hükümetine protesto notası vermişti.