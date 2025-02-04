İran'dan hava savunma tatbikatı

İran ordusu, ülkenin güneybatısında hava savunma tatbikatı başlattığını duyurdu.

İran'dan hava savunma tatbikatı
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:41

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran ordusu, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme çabaları kapsamında ulusal hava sahasının korunmasına odaklanan "İktidar-1403" adı verilen hava savunma tatbikatının ikinci aşaması sayılan tatbikata ülkenin güneybatısında başladı.

Tatbikatta, "düşman hedefleri tespit etme, izleme, engelleme ve imha etme taktiklerinin uygulanacağı" belirtildi.

Yerli radarların yanı sıra insansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikatta yerli alçak irtifa hava savunma sistemi "Mecid" ve orta irtifa hava savunma sistemi "Cevşen" test edildi.

 


Etiketler: #İran #tatbikat

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