Muayenede ortaya çıktı: Kars'ta İranlı yolcunun makatından 'uyuşturucu' çıktı
Kars’ta otobüste hareketinden şüphelenilen İranlı 2 yolcudan 1’inin makatından diğerinin ise eşyaları arasından uyuşturucu çıktı.
Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı.
Dedektör köpek "Tabla" ile 2 şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde toplamda 297 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i kan, idrar ve iç beden muayenesi için Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şüphelinin iç beden muayenesinde makatında 4 parça rulo halinde 210 gram olmak üzere, toplamda 507 gram metamfetamin maddesi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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