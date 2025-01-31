Muayenede ortaya çıktı: Kars'ta İranlı yolcunun makatından 'uyuşturucu' çıktı

Kars’ta otobüste hareketinden şüphelenilen İranlı 2 yolcudan 1’inin makatından diğerinin ise eşyaları arasından uyuşturucu çıktı.

Muayenede ortaya çıktı: Kars'ta İranlı yolcunun makatından 'uyuşturucu' çıktı
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 13:36

Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı.

Dedektör köpek "Tabla" ile 2 şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde toplamda 297 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i kan, idrar ve iç beden muayenesi için Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin iç beden muayenesinde makatında 4 parça rulo halinde 210 gram olmak üzere, toplamda 507 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu baronu #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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